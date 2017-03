Võiks ju tahta tõmmata paralleeli ja kuulutada, et Eesti jalgpalli Premium liiga jätkab sealt, kus mullu pooleli jäi. Paraku tuleb kirjanduslikust liialdusest loobuda ja tõele näkku vaadates tunnistada: kui mullu särtsus sportlik pinge hooaja viimase sekundini, siis nüüdseks on see kolinud platside kõrvale, täpsemalt laternapostide otsa.