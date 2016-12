Jõulude eel jätkunud võitlus Eesti suusaliidu ja Team Haanja vahel niipea ilmselt ei lõpe.

Suusaliit ja Team Haanja, kuhu on kogunenud valdav osa Eesti paremaid suusatajaid, on lahinguid löönud suvest alates. Viimase aktsioonina saatis suur-sponsor Toomas Annus alaliidu presidendile Andreas Laanele kirja, kus nõudis koondise peatreeneri Jaanus Teppani vallandamist ja nelja liikme juhatusest kõrvaldamist.

Iseasi, kui sünnis Annuse kiri oli, kuid kummaline on pigem see, et sääraseid nõudmisi saab üleüldse esitada. Aga kahjuks saab. Samavõrd, nagu Team Haanja sportlased saavad keelduda allkirjastamast lepingut alaliiduga. Paraku on jõutud seisu, kus Eesti suusatamine vajub Annuse abi ja Team Haanjata lihtsalt kokku.