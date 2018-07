Mitte kas Tänak maailmameistriks tuleb, vaid millal

Ilmselt pole kahtlustki, kes on MM-sarja nobedaim. Tänakul on tänavu kirjas 43 kiiruskatse võitu, Neuville’il 29, Ogier’l 20. Paraku ei anta tiitlit nende põhjal ja punkte Tänakul napib. Seejuures oleks asjatu hakata kahetsema, et oleks Rootsis (9. koht), Mehhikos (14. koht), Portugalis (katkestamine) ja Sardiinias (9. koht) läinuks asjad nii, mitte naa... Küll võib öelda, et puhta sõiduga ja ilma jamadeta ei sõida Tänak üheksandate kohtade peale, isegi viiendatele mitte.

” Et Ott Tänakuga Soomes rinda pista, oli vaja kihutada keskmiselt 122,6 kilomeetrit tunnis.

Kõike eelnevat kokku võttes – kas kellelgi tekib kahtlus, et Tänak suudab mõnel aastal suuremaid probleeme vältida ning Ogier’ ja Neuville’i üle sõita? Tõsi, neile kahele, kes on meite mehe kõrval praegu ainsad võimalikud maailmameistrid, võib õige pea lisanduda ka Esapekka Lappi, aga siiski... Neli–kuus aastat on aega. Ehk rohkemgi. Uued tulijad, kes võiksid suurde mängu sekkuda – näiteks Kalle Rovanperä – on veel kaugel.

Seega pole küsimus kas, vaid millal.