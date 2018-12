Vehkleja Nikolai Novosjolov avaldas ETV-s arvamust, et enam ei osata medaleid õigesti hinnata. Mind tabas sama mõte, kui Eesti olümpiakomitee teatas, et premeerib mitteolümpiaalade maailmameistreid ja nende treenereid 50 500 euroga. Kokku on tänavu tulemuste eest laiali jaganud 118 750 eurot.

Meenus, et märtsis kergejõustiku sise-MM-i ajal tekkis küsimus, kas edu puhul on oodata EOK preemiat. Omal ajal tunnustati seitsmevõistluses Euroopa sisemeistriks tulnud Mikk Pahapilli 150 000 krooniga. Selgus, et see aeg on möödas. „Viie aasta jooksul, mil EOK sportlasi premeerib, pole sisevõistluste medalid isegi jutuks tulnud ega tule ka nüüd,” teatas EOK peasekretär Siim Sukles.