Miks kustus Rovanperä täht Soome meedias visinal?

Noor ja talendikas on vaid toorik, kellest võib, aga ei pruugi sõidumees saada.

Soome meedia järgi otsustades oli läinud nädalavahetuseni riigi suurim rallistaar 17-aastane Kalle Rovanperä. Rovanperä siin ja Rovanperä seal. Supertalent, paugutab, mis hirmus, aina võidab. Nüüd, kui saab esimest korda WRC2 autoga Walesi rallil MM-tasemel kihutada, ta alles maailmale näitab…

Paraku oli poiss nädalavahetusel pildilt kadunud. Oli kesine, kui pehmelt öelda. Nelja esimese kiiruskatsega püsis Rovanperä WRC2 sarjas kõigest 14. kohal, kaotust liidrile poolteist minutit, ja seejärel sõitis auto radiaatori sodiks. Laupäeval-pühapäeval asi suurt ei paranenud, Rovanperä sai kirja enamasti teise kümne aegu, ent oli kiiruskatsetel kaks korda ka kolmas.

Öeldu ei tähenda, et Rovanperä on lootusetult kehv. Tal läheb küpsemiseks lihtsalt aega. Nagu ütles soomlast autoga varustanud M-Spordi boss Malcolm Wilson: „Poisil on potentsiaali, aga midagi ei juhtu enne kolme-nelja-viit aastat.”

Seda, et kogemusteta sõitja võib sähvatada, kuid ei rohkemat, demonstreeris teine soomlane, Toyota tiimi kuuluv Esapekka Lappi. Jyväskylä koduradadel ta küll võidutses, ent see oli ka kõik. Lappi ülejäänud selle aasta kohad: 10., 4., katkestamine, 21., katkestamine, 9. Ta ei ole veel isegi sel tasemel, et tuua tiimile kolmanda sõitjana kindlaid punkte.

Kaks maailmameistrit

Rallimaailma tipp on terav ja WRC meeskondade võidusõitjad hoopis teiselt planeedilt. WRC2 on üks aste, ERC, kus Rovanperä tänavusel Läti etapil teise koha sai, seevastu neli astet madalamal. 38-aastane poolakas Kajetan Kajetanowicz on võitnud ERC sarja ülekaalukalt kolm aastat järjest, mis iseenesest juba näitab üht-teist. Seega ei tasu hõisata, kui mõni noor rallisõitja sel tasemel poodiumile pääseb.

WRC2 sarja poole aga tasub piiluda. Kui oled seal tipus, võib avaneda võimalus. Võib, mitte ei avane kindlasti. Tunamullusest esikolmikust istuvad Lappi ja Elfyn Evans kenasti WRC autos, Teemu Suninen on sinna poole teel. Aeg näitab, kas tänavusele tšempionile Pontus Tidemandile leidub kõrgemas seltskonnas kohta. Paraku pole neil neljal WRC sarja kokkuvõttes poodiumile veel asja.

Loo moraal on lihtne: rallis on andekas noor kõigest toorik ja 17-aastastele poistele on vara tulevasi tšempionipärgi kaela riputada. Neist mõni võib tippu jõuda, aga enamik jääb mäe jalamile.

Ja kui me räägime ralli maailmameistritest, siis kui palju neid viimase 14 aasta jooksul on olnud? Õige vastus: kaks. Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier.