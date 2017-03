Olümpiakomitee vaatab tüünelt pealt, kuidas organisatsiooni liikmed ehk alaliidud Eesti spordi mainet kahjustavad.

Meediale mõistagi meeldivad skandaalid, ent laiemat pilti vaadates pole just kena, kui need, kes peaksid olema partnerid, karvupidi kokku lähevad. Veelgi hullem, kui kaklust keegi lahutama ei tule. Siis antakse teineteise pihta katkematut turmtuld, nii et suled lendavad.