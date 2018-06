Miks ei võiks Eesti jalgpallur olla füüsiliselt maailma tugevaim?

Vaatan jalgpalli. Argentina sõdib Islandiga. Sudib ja sudib, pähkel jääbki katki hammustamata. Jalgpallis on see võimalik, teistes pallimängudes sisuliselt mitte, et tugevam ei võida, mängib viiki või hoopis kaotab. See teebki jalgpalli põnevaks – ime võimalus. Soosikud on alustanud MM-i kehvasti: Saksamaa kaotas, Brasiilia, Argentina ja Hispaania mängisid viiki, Prantsusmaa sai raske võidu. Põnev. Finaalis on lõpuks nagunii Argentina ja Brasiilia, aga praegu me seda ei tea.

Imele tuleb siiski ise kaasa aidata. Külasats Lionel Messit nulli peal ei hoia. Koondislane Karol Mets avaldas lootust, et Eesti võiks kui mitte nelja, siis kaheksa aasta pärast mängida MM-finaalturniiril. Isegi kui osalejate arv kasvab 48-ni, peame ise selleks tegema läbimõeldud ponnistuse. Siiani on Eesti jalgpall säranud küll harrastajate arvu suurenemisega, kuid käegakatsutavat tulu pole tõusnud. U-19 koondis lõpetas Balti turniiri väravate vahega 0 : 12.