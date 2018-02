Mikk Pahapillile tehti julmalt külma. Aga kas ka Janek Õiglasele? Otsusta ise

Kergejõustiku tiitlivõistluste kohtade jagamisega kaasnevad kummalised mängud, kus meie mitmevõistlejad on jäänud kaotajateks.

2006. aasta Moskva sise-MM-il juhtus täielik kurioosum. Võistluste üldreglemendis oli mustvalgel kirjas, et igal alal pääseb ühest riigist võistlema maksimaalselt kaks atleeti. Nii arvestades pidanuks kaheksa valitu hulka lisaks Kristjan Rahnule kuuluma ka Mikk Pahapill, kuid ometi olid lõpuks rõõmsalt stardis kolm venelast: Aleksei Drozdov, Aleksandr Pogorelov ja Konstantin Smirnov. Müstika! Ju ei osatud kaheni lugeda...

Tänavu oli lugu märksa komplitseeritum. Selle, kas Janek Õiglasega käituti ebaõiglaselt, jätame lugejate endi otsustada. Võtame ette juhendi ja käime protsessi punktide haaval läbi.

Kuidas selekteeriti välja 12 mitmevõistlejat, kes kutsuti Birminghami sise-MM-ile?

Võistlusele kvalifitseerus:

* 2017. aasta IAAFi Challenge’i võitja.

* 2017. aasta kümnevõistluse edetabeli põhjal viis esimest (aga ühest riigist mitte üle ühe).

* 2018. aasta seitsmevõistluse edetabeli põhjal viis esimest.

* Üks sportlane IAAFi vabapääsmega.

Kokku pääseb võistlema igast riigist mitte rohkem kui kaks sportlast. Loobumise korral läheb koht vastavas pingereas järgmisele sportlasele.

See kõik on teooria, nüüd praktika juurde.

* IAAFi Challenge’i võitja sakslane Rico Freimuth loobus kohast vigastuse tõttu. Mullu järgnesid kolme parema kümnevõistluse summas Freimuthile kanadalane Damian Warner, sakslane Kai Kazmirek ja Õiglane. Paraku otsustas IAAF, et selles arvestuses ei lähe kutse pingerea järgmisele mehele, vaid nad saadavad välja nüüd ühe asemel hoopis kaks vabapääset. Jätke see meelde!

* 2017. aasta edetabel:

8768 Kevin Mayer (Prantsusmaa) – võttis kutse vastu

8663 Rico Freimuth – lükkas tagasi

8601 Ilja Škurenjov (Venemaa) – lükkas kutse tagasi

8591 Damian Warner (Kanada) – võttis kutse vastu

8539 Lindon Victor (Grenada) – võttis kutse vastu

8539 Eelco Sintnicolaas (Holland) – võttis kutse vastu

8509 Kurt Felix (Grenada) – teda ei saa arvestada, sest üks Grenada mees on juba kirjas

8488 Kai Kazmirek (Saksamaa) – võttis kutse vastu

8371 Janek Õiglane – jäi selles arvestuses esimesena joone alla

* 2018. aasta edetabel:

6071 Timothy Duckworth (Suurbritannia) – loobus

6043 Zachery Ziemek (USA) – võttis kutse vastu

6039 Maicel Uibo – võttis kutse vastu

6021 Jan Doleždal (Tšehhi) – võttis kutse vastu

6016 Aleksei Kasjanov (Ukraina) – võttis kutse vastu

6016 Tyler Adams (USA) – loobus

6014 Ruben Gado (Prantsusmaa) – võttis kutse vastu

* Vabapääsmed:

Arvestades, et Õiglane oli Londoni MMi neljas mees ja teda edestanud Mayer ja Kazmirek olid juba kutse saanud ning Freimuth samuti (ehkki lükkas tagasi), võinuks üks kutse tulla eestlasele. Arvestades, et ta jäi 2017. aasta edetabelis esimesena joone alla, võinuks ju kah valida Õiglast. Arvestades, et IAAFi Challenge’i arvestuses edestasid Õiglast vaid kolm meest, kes olid kõik juba kutsutud, võinuks üks vabapääse kuuluda eestlasele. Tundub loogiline?

Aga ei, sellised loogikarajad on IAAFis rohtu kasvanud. Kutse pälvisid Kurt Felix ja... 2018. aasta seitsmevõistluse edetabelis 5973 punktiga kümnendat kohta hoidev austerlane Dominik Distelberger. Mõlemad mehed osalesid ka Londoni MMil, seitsmendaks tulnud Felixit edestas Õiglane 144 ja 17. jäänud Distelbergerit 514 punktiga. Kas tundub ikka loogiline?

Tore oleks ka IAAFi härrasmeestelt küsida, miks eelistati Distelbergerit näiteks temast tänavu seitsmevõistluses rohkem punkte kogunud portugaallasele Samuel Remediosele?

” Ei saa päris otse öelda, et Õiglasele tehti külma, kuid küsimärgid jäävad õhku.

Niisiis, seekord on tegemist veidi teistsuguse looga kui Mikk Pahapilli puhul. Ei saa päris otse öelda, et Õiglasele tehti külma, kuid küsimärgid jäävad õhku. Kui IAAF oleks ajanud näpuga järge reeglistikus ja IAAFi Challenge’i arvestuses pileti pakkunud teiseks tulnud Warnerile, oleks Õiglane kerkinud välisedetabeli põhjal pileti saajate sekka. Wildcardi saatmine Distelbergerile on pehmelt öeldes arusaamatu, sest 27-aastane austerlane esindab otsekoheselt öeldes säratust ja isegi keskpärasust. Ta kümnevõistluse rekord on 8175 punkti, kümnevõistluse tiitlivõistlustel on tema saagiks langenud kohad teises kümnes.

Samas ei saa Õiglane olla ka liiga löödud, sest kui ta oleks väga-väga tahtnud MMile jõuda, oleks ta pidanud tegema sel sisehooajal ühe võistluse, koguma 6015 punkti ja pilet olnuks kindlasti käes. Õnneks mees ise ei pidanudki tänavu sise-MMile saamist tähtsaks. Sügisel sõjaväes aega teeninud Õiglane kavatses esialgu sisehooaja üldse vahele jätta. Alles kui tekkis võimalus suvise tulemuse põhjal kutse saada, hakkas ta MMiks valmistuma. „Kui tuleb kutse, siis tuleb. Hetkel olen valmis võistlema. Kui ei tule, hakkan keskenduma suvehooajale. Kurbust ei teki, kui ei saa,” kommenteeris positiivse hoiakuga silma paistev Õiglane teemat nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel võisteldes.

Olgem siis meiegi positiivsed. Kui te minu arvamust teada tahate, siis IAAFi otsus on arusaamatu. Aga võib-olla austerlasena räägiksin muud juttu.