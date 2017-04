Märt Roosna | Finaalseeria valguses: kes kohalikest võrkpalluritest peaksid kuuluma koondisse?

Konkurents Eesti võrkpallikoondisse on väga tihe, käesoleval nädalal avaldab peatreener Gheorghe Cretu kandidaatide nimekirja.

Kuuldavasti ei ole nimekiri pikk. Kui mullu aeti pikk ja mängurohke hooaeg läbi 14 palluriga, siis nüüd nimetatakse tõenäoliselt 14-16 mängijat, kellega mängitakse mais MM-valiksarja, juunis maailmaliigat ja augustis EM-finaalturniiri.

Praegu on paras aeg spekuleerida, kes koondisse mahub ja küsida lugejate käest, kes on need uued näod, keda seal näha tahetakse. Pakun välja ka väikese omapoolse täiesti subjektiivse nägemuse, kuidas otsustatakse.

Diagonaalründajad

Erilist küsimust ei ole, Cretu usaldab ilmselt endiselt Türgis suurimaks punktitoojaks kerkinud Oliver Vennot ja Hypo Tiroliga Austria kulda jahtivat Renee Teppanit. Mullu oli supervormis Hindrek Pulk, kuid ometi jäi ta kutsest ilma. Tänavu ta sellist stabiilsust näidanud ei ole. Balti liiga ohtlikuim paugutaja oli sedapuhku hoopis Siim Põlluäär, kuid vaevalt, et temagi suurepärane hooaeg kuidagi Venno ja Teppani positsiooni ohustab.

Sidemängijad

Pakun: lõppvalikus on endiselt vanameister Kert Toobal ja Belgias mängiv Andres Toobal. Martti Keel pole Soomes põhimeheks saanud, seega tema aktsiad ei ole kõrgel. Juba varem on juttu olnud 20aastase ja 205sentimeertise Robert Viiberi kaasamisest koondise laagrisse. Tänavu aitas Pärnu kahte finaali temast aasta vanem Markkus Keel. Võimalik, et kuna Kert Toobali hooaeg Prantsusmaa esiliigas võib pikemaks venida, siis esialgu kutsutakse nö kolmandaks sidemängijaks keegi noorematest, suure tõenäosusega Viiber.

Nurgaründajad

Üks on selge – koondises ja ilmselt ka põhikoosseisus on endiselt Keith Pupart ja Robert Täht. Mullu olid vahetusmängijateks Tallinna Selveri mehed Karli Allik ja Rauno Tamme. Kas nad mahuvad koosseisu ka tänavu? Kindlasti vääriksid kutset ka mullu terviseprobleemide tõttu koondisest eemale jäänud Martti Juhkami ja Soomes imelise hooaja teinud Andrus Raadik. Kohaliku liiga meestest võiks kandidaatidena mainida veel Kevin Saart, Taavet Leppikut ja Oliver Oravat. Koondise vaatevälja võib kuuluda ka Kristo Kollo, keda saaks vajadusel kasutada ka liberona. Selge, et kõik nad rahvusmeeskonda ei mahu ja just sel positsioonil on olukord kõige segasem.

Minu pakkumine: kutse saavad Pupart, Täht ja Juhkami. Raadiku kohal on küsimärk, palju sõltub mehe enda motivatsioonist, kuid Cretu oleks nähtavasti valmis teda katsetama. Kuidas kas Raadikul jätkub väga kurnava hooaja järel jaksu? Mehest pigistati lahe taga kõik mahlad välja, sai tema ju põhiturniiril 1200 tõstest, liiga järgmine mees 900… Ilmselt kaasatakse ikkagi ka 20aastane Allik, kui kõige suurema potentsiaaliga noormängija, kellesse Selveri treener Rainer Vassiljev on uskunud ja panustanud.

Temporündajad

Välismaal pallivate Ardo Kreegi, Andri Aganitsa, Henri Treiali ja Timo Tammemaa kohad ei tohiks olla ohus. Koduses liigas head mängu näidanud Siim Ennemuist ja Meelis Kivisild on hädas vigastustega. Esimese jaoks on hüppeliigese trauma tõttu hooaeg läbi, seega on väga väheusutav, et teda kutsutakse juba 1. mail algavasse koondise laagrisse. Kivisild on hädas seljaga ning pidi seetõttu finaalseeria esimesest kohtumisest loobuma. Kui keegi treeningutele konkurentsi pakkuma kutsutakse, siis ilmselt 212sentimeetrine Mart Naaber. Hilja võrkpalliga alustanud Tartu keskblokeerija on teinud suure arengu, kuid tippmängu jaoks on endiselt toores. Samas oleks vaja anda talle võimalus nuusutada kõrgemal tasemel võrkpalli lõhna. Tema proovimata jätmine oleks kuritegu.

Libero

Rait Rikberg ehk Mehike on põhikooseisus ilmselt sama kõigutamatult nagu sidemängija Kert Toobal. Mullu tegutses tema dublandina Selveri kaitseekspert Denis Losnikov. Kõne alla võiks lisaks mainitud Kollole või samuti sel positsioonil tegutsenud Tammele tulla ka Pärnu libero Edgar Järvekülje kandidatuur, aga väheusutav, et Cretu hobuseid vahetama hakkab.

Seega tundub, et Tartu mängijatest saavad koondisekutse lisaks Rikbergile veel Viiber ja Naaber, kuid eelkõige on tegu noorte mängijate karastamisega. Selveri mängijatega on seis keerulisem, pakuks, et Allik mahub koondisse, kuid Tamme ja Losnikov mõlemad küll mitte. Rakvere ja Pärnu pallureid ilmselt tiitlimängudes näha ei saa. Tõde selgub lähipäevil.

Hea võrkpallisõber, ütle sõna sekka! Kas autor on äkki kellegi sootuks ära unustanud või lihtsalt millestki (järjekordselt) valesti aru saanud? Hääletusel on võimalik anda hääl rohkem kui ühele mehele.