Eesti Päevaleht valis lõppevast aastast välja 10 spordisündmust, mis meie poolkeral kõige enam kõneainet pakkusid.

Dopinguskandaalid

Kahjuks ei möödunud lõppev spordiaasta skandaalide ja räpaste mängudeta. Õigemini kulgeski see aasta suuresti just dopingu tähe all. Alustades astmaatikutest Norra suusatajatest ja lõpetades Moskva laboris läbi hiireaugu dopinguproove vahetanud venelastega.

Otsa tegi märtsis lahti tennisist Maria Šarapova, kes teatas, et on vahele jäänud uue dopinguaine meldooniumiga. Riburada pidi hakkasid Läti südamerohu jälgi sisaldavaid uriiniproove andma teisedki Ida-Euroopa sportlased. Nüüdseks on WADA nimekirjas juba 124 meldooniumijuhtumit.