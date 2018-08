Lpäevik: Tartus asendusid head mõtted halbade ideedega

Tartut nimetatakse heade mõtete linnaks, kuid mõnikord võtab tartlastel väärt mõteteni jõudmine liiga kaua aega või mis veelgi hullem, esile kerkivad hoopis halvad ideed.

Näiteks augusti keskpaigas mõlgutatakse Tartus endiselt mõtteid selle üle, kuidas maine kaotanud korvpallis asju parandada. Vaja on kiiret lahendust, kuid korvpallimeeskonda haldava ülikooli inimeste jaoks on fookuses hoopis kontseptsioon, kuidas inimesi saali saada ja kuidas klubi loogika üles ehitada. Tõepoolest, olulised mõtted, kuid praeguses olukorras mitte esmatähtsad. Justkui unustatud on see, et Tartus on äsja saadud paika Eesti parim noortesüsteem.