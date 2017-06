LPäevik - sport

Ausa mängu põhimõtete rikkumine

Eesti sõudekoondise peatreener Matti Killing on kahtlemata suurepärane spetsialist: viis möödunud aastal neljapaadi olümpiamängude pronksile ja valiti aasta treeneriks. Lugupeetud mees. Seda imekspandavam oli lugeda sõudja Geir Suursilla ülestunnistust, et Killing sundis teda enne EM-i poolfinaali haigust teesklema. Selline käik andis reeglite järgi võimaluse vahetust teha ja eestlaste jaoks ebaõnnestuma kippuva EM-i päästa.

Killing astus sellega väga libedale teele. Põhimõtteliselt oli tegemist ausa mängu põhimõtete ränga rikkumisega, sest tegelikult polnud Suursilla tervisel häda midagi ja ta pidi võistluse arstide veenmiseks valetama. Kõik selle nimel, et tulla B-finaali võitjaks ehk saada EM-i 7. koht.

Tänavuse hooaja alguses muudeti sõudekoondises paatkondade koosseise, et aidata noorematel meestel jõuda tasemelt tippudele lähemale. Öeldi, et just see käik aitab tagada sõudmise järelkasvu. Kuid piisas ühest kehvast sõidust ja võimalusest ebaausal teel paatkonda tugevdada, kui kohe olid kõik esialgsed põhimõtted nagu käega pühitud. Noor sportlane tõsteti kõrvale ja vanameister istutati paati. Tõsi, Eesti neljapaat muutus sellest kiiremaks, kuid milline oli selle käigu kasu? Kui EM-ilt medalit taheti, tulnuks eelmise aasta medalinelikust asendada ainult vigastusega kimpus olev Andrei Jämsä.

Team Haanja Foto: Tiit Blaat

Murdmaasuusatajate võimalus

Juba ammu ei pea paika väide, et suusaliit on tegelikult murdmaasuusatamise liit. Eesti spordi kunagine au ja uhkus on oma tasemelt langenud nii sügavale, et isegi suusatajate tuttmütsid ei paista august välja. Kuid see kõik ei tohiks tähendada seda, et uuenenud alaliit peaks murdmaasuusatamist lausa mõnitama.

Kuid kuidas teisiti nimetada seda, et murdmaasuusatajatelt on võetud elementaarsed võimalused ennast uuesti üles töötada – pole raha treeningulaagriteks ega isegi määrdemeeste palkamiseks. Õnneks kompenseerib suusaliidu juhatuse viletsat tööd Team Haanja olemasolu. Jah, ka selle koosluse tekkes ja alaliiduga vägikaikaveos on kahjuks paras ports jonni, kuid tunnustada tuleb positiivsemat poolt. Tänu Team Haanjale on suusatajatel vähemalt lootus ja võimalus tuttmütsid taas august välja kergitada.