LPäevik - sport

Mõttetud mängud

Alexela korvpalli meistriliiga veerandfinaalide süsteemi tuleb muuta! Tänavu lõppesid kõik seeriad põhiturniiri järel esineliku moodustanud meeskondade 3 : 0 võiduga. Kui Pärnu Sadama ja TTÜ ning Rapla Avis Utilitase ja Valga Maks & Mooritsa vahelistes heitlustes võis eeldada intriigi, siis ülejäänud kahes paaris oli Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli võit ette teada. Sellepärast pole ka ime, et saalides nappis publikut ja suure mängu õhkkonda ei tekkinudki.

Tühjade mängude vältimiseks ja põhiturniiri tähtsuse suurendamiseks oleks mõistlik lubada play-off’i ainult kuus paremat. Kaks esimest pääseksid otse poolfinaali, kolmanda kuni kuuenda koha omad alustaksid veerandfinaaliga. Põnevust oleks kindlasti rohkem.

Saatanlik e-sport

Viimastel nädalatel kipub spordiuudiste rubriiki tungima e-sport. Kord teatati 17-aastase eestlasest „arvutisportlase” profilepingu sõlmimisest, kord ilmus uudis, et 2022. aastal kuulub e-sport Aasia mängude programmi. Kuhu edasi? Kas varsti näeme olümpiamängudel „sportlasi”, kes juhivad arvutiekraanil vastastegelast tulistavaid ja tal noaga soolikaid välja laskvaid monstrumeid?

Ei, nii kaugele ei tohi lasta asjal areneda. Sport on oma olemuselt atleetide füüsiline pingutus – olgu see siis jooksmine, ujumine, pallimäng või isegi ralliauto rooli kruttimine. E-spordis midagi sellist ei ole, on hoopis klaviatuur või mängukonsool ja jõhkrad, reaalsusest kaugel olevad mängud. Päris spordist jääb see kõik valgusaasta kaugusele.

Urmas Sõõrumaa Foto: Andres Putting

Ärimehe osavus

Aasta tagasi Eesti olümpiakomitee (EOK) presidendiks kandideerides lubas Urmas Sõõrumaa muu hulgas, et üks tema ettevõte hakkab EOK kuldsponsoriks. Suurärimees jättis targu täpsustamata, millal see võiks juhtuda. Eksisid need, kes uskusid, et rahakraan avaneb kohe – esimese aasta jooksul Sõõrumaast kuldsponsorit ei saanud.

Ajakirjaniku küsimusele vastas Sõõrumaa, et nüüd kohe-kohe vastav leping allkirjastatakse. Tore oleks, kuid ühe aasta rahasumma on ta juba suutnud enda jaoks säästa.