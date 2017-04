LPäevik - sport

Pallimängude keeruline dilemma

Kevadel ehk just siis, kui kodused pallimängusarjad on tulipunktis, kerkib ikka ja jälle küsimus: kas etem on n-ö korvpalli või võrk- ja jalgpalli liigamudel?

Võrkpalli tänavust nii Balti kui ka koduliigat olen jälginud suure huvi ja isegi naudinguga. Kui seni hakkas Selveri, Pärnu ja Tartu võimutsemine pisut tüütama, siis Rakvere töömeeste suurde mängu sekkumine ja triumf lisas olulise killukese nii vajalikku intriigi. Sisuliselt sama lugu on jalgpallis, kus Levadia, Kalju ja Flora mängumaale sekkus Infonet ning segas mulluse meistritiitliga meeldivalt vett.

Korvpallis peab juhtuma ime, et tavapärane muster ei korduks. Ette on teada nii finaalpaar (Kalev/Cramo – Tartu) kui ka pronksivõitja (Rapla). Kui ütlete, et Rapla puhul pole asi sugugi nii kindel, siis väidan vastu: paljud spetsialistid ennustasid veerandfinaalis Valga tõsist vastuhakku. Ent see on jäänud ilmselt suures pingenäljas ainult soovunelmaks.

Medali teine külg on selge. Ehkki ka volles ja vutis eksib rahvusvahelisel tasandil vahel sekka mõni ere sähvatus, suudavad kossu kaks tippsatsi piiri taga märksa rohkem sõna sekka öelda. Ent kui vaadata korvpallurite tulemusi üha alamõõdulisemas Balti liigas, siis kas käärid on ikka nii suured, kui tunduda võib?

Kokkuvõttes on oluline, et iga ala ja klubi leiab oma õige tee. Kindlasti pole neid teid ainult üks.

Anett Kontaveit Foto: AFP/SCANPIX

Vanaisa mälestuseks

Anett Kontaveit näitab Bielis kõrgetasemelist tennist, mis on viinud ta poolfinaali ja kergitanud tublisti ka maailma edetabelis. Pärast eilset võitu kolmes setis belglanna Elise Mertensi üle on Kontaveit WTA n-ö jooksvas pingereas 82. kohal (nädala algul oli 99.). Tabel on tihe ja iga järgmise ringi läbimine võib tuua veel kümmekond pügalat tõusu.

Seejuures näitab 21-aastane sportlane vaimutugevust ega lase end häirida vanaisa Rein Milleri surmast. Kauane tunnustatud majandustegelane ja ka spordijuht lahkus siitilmast esmaspäeval. Vastupidi, Kontaveiti mängust kiirgab soovi võita turniir enda ja kõigi pöidlahoidjate rõõmuks ning lähedase inimese mälestuseks.