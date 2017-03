LPäevik - sport

Rahasadu EOK moodi: kõigile natuke. Kiidan Eesti olümpiakomiteed, kes on astunud samme noorsportlaste aitamiseks. Sellest on palju räägitud, kuid reaalseid tegusid on olnud vähe. Nüüd valis EOK välja 89 tulevikulootust, keda toetatakse 2000-eurose rahasüstiga.

Ma ei ole siiski täiesti veendunud, et rakendatav rahajaotuse süsteem on parim. 2000 euro suurune toetus aastas ei lahenda ju peamist probleemi: kuidas hoida spordi juures 18–22-aastaseid atleete, kelle tulemused pole veel nii head, et nad suudaksid leiva lauale hankida? Kindlasti mõjub EOK nimekirja pääsemine innustavalt, kuid kui summa kuu peale ära jaotada, räägime ju 166-eurosest stipendiumist. See on kommiraha.

Kui meil vahendeid ei ole, siis miks nimekiri nii pikk sai? Eesti-suguse väikeriigi puhul peaks meie tugevuseks olema oskus teha õigeid valikuid. Praegu on mindud lihtsamat teed. Peale selle ei mõista ma, miks on projekti kaasatud ka 14–17-aastased? Nad ju elavad kodus vanemate rahakoti peal, tõeline nõrk koht on mujal.