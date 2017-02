Fantoompeatreener

Jaanus Teppanile tuleb kaasa tunda, aga samal ajal võib teda ka kadestada. Teist nii olematu mõjuvälja ja vastutuskoormaga Eesti koondise peatreenerit ilmselt ei leia. Hea muretu elu: saad ainult kurta, vastuseks kõigile nõudmistele laiutad käsi.

Eesti suusaliidule tuleb aga üksnes kaasa tunda, et suudetakse palgal hoida meest, kellest sisuliselt midagi ei olene. Kas kujutaksite ette Tiit Sokku või Martin Reimi pärast koondisemängu siunamas: „Aga ma ju sportlasi ei treeni, nad ei saada mulle isegi oma treeningplaane!”? Nonsenss kuubis.

Teppani roll muutus mõttetuks lõviosa koondislaste Team Haanjasse Anti Saarepuu käe alla eraldumise tõttu. Alajuhtide küündimatus eri leeridega suheldes ehitas seina „peatreeneri” ja „hoolealuste” vahel üksnes paksemaks. Kahtlemata oleks väär näha süüdlast ainult ühes või teises pooles. Päris kindlasti võiksid ka suusatajad Teppani pakutavasse elutervemalt suhtuda – eriti kuna olematutest tulemustest hoolimata usaldatakse Saarepuud.

Ent suusaliit on üksus, kes peab absurdsele olukorrale lahenduse leidma, mitte laskma sel terve talve lihtsalt võimenduda. Kui aga Teppan oleks vähegi põhimõtetega mees, astuks ta ametikohalt lihtsalt tagasi.

Vollerahvas, tehke ise!

Ajal, kui laste liikumisega seotu on arutlusteemana tänuväärselt esiplaanile pääsenud, juhtub paraku ikka, et keegi ei näe oma ninast kaugemale ja otsib kurivaimu valest kohast. Võrkpallitreener Mati Merirand näiteks väljendas Postimehe arvamusloos kahetsust, et jalgpall on jõuliselt tunginud lasteaedadesse ja saavutanud seeläbi teiste aladega võrreldes varakult eelisseisundi.

Vähimagi kahtluseta: Merirand on fanatt, kellesarnaseid Eesti sport hädasti vajab. Mees on nelja aastakümne jooksul Rakveres lemmikalale tohutult andnud. Aga selle mõttekäigu juures lööb välja suurem-poiss-röövib-meid-päise-päeva-ajal- mentaliteet, mis on põhjendamatu ja pealekauba kõigile osapooltele kahjulik.

Jagaksin murepüstitust, kui vollepere seaks ritta treenerid, kes kuulutavad: seisan siin, et hakata jõnglastele just selle ala armastust külvama, andke ainult poisse-tüdrukuid! Minu teada nad sääraste entusiastlike õpetajate rohkusega just ei hiilga. Sestap ongi puhas enesepete näha pindu seal, kus seda pole, ja veelgi enam teha maha nende tööd, kes on suutnud lapsi spordipisikuga nakatada.