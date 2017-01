Kes lihvib korvpallitalente?

Tuleb tunnistada, et Läänemere maade noorteturniiril on tänavu suurem tähendus kui ühelgi teisel korvpallivõistlusel. Või hea küll, Maik-Kalev Kotsari ja Rauno Nurgeri mängud USA üliõpilasliigas on samuti olulised.

Võiks ju hõigata: hei, aga meie lipulaeva Kalev/Cramo Ühisliiga mängud? No mis neis nii erilist? Kaotus kaotuse otsa ja need mehed, kes Kalevit veavad, ei kujunda meie korvpalli tulevikku.

Seda, mis meie rahvusmängu ees ootab, sai näha just noorteturniiril ja ookeani taga. Pilt ei tundu kõige hullem. Materjali on, aga kuidas sellest tähti vormida, on iseasi. Omal ajal oli lihtne: kui mees kaela kandis, tõmmati ta Kalevisse, kes mängis suurt mängu, ent lihvis ka talente. Aivar Kuusmaa, Tiit Sokk, Margus Metstak, Gert Kullamäe – kõik nad on saanud mängumeesteks Kalevis. Ent kus on praegu staaride kasvulava?

Spordis ei ole demokraatiat

Kui keegi juhtus märkama, toimus Soomes möll juunioride hokikoondise ümber. Kui sai selgeks, et Soome play-off’i ei pääse, võeti keset turniiri maha peatreener Jukka Rautakorpi. Ent mis veelgi huvitavam – varjatud vallandamiskäsu olevat andnud Soome olümpiakomitee, vihjates, et lõpetage see pull, tehke midagi.

Siinkohal põrkuvad kaks maailmavaadet, meie ja nende. Eesti olümpiakomitee on alati deklareerinud, et on demokraatlik organisatsioon ning laseb alaliitudel otsustada, mis ja kuidas. Ehk seisab kõrval ja jälgib mängu.

Ent kas ei peaks olema nii, et see, kes maksab, tellib ka muusika? EOK vastutab Eesti tippspordi eest. Ja kui nähakse probleeme, siis tuleks ju sekkuda, või kuidas?

Suusaliidu ja Team Haanja sõjas arvavadki mõlemad osapooled, et EOK võiks seisukoha võtta. Ja ehk on võimalik ohjeldada ka Eesti vehklemist, kus skandaalid kasvavad mõttetult suureks?

Kunagi ütles üks tuntud suusatreener: spordis ei ole demokraatiat. Ja nii ongi.

Ustjugov, Sundby ja astmarohi

Sergei Ustjugov on Tour de Skil ülivõimas. Suisa võitmatu: viis etappi, viis võitu. Midagi säärast pole keegi kunagi varem suutnud.

Huvitav, mis juhtunuks siis, kui teisi Venemaa staare Maksim Võlegžaninit ja Aleksander Legkovit poleks enne Touri diskvalifitseeritud väidetava dopinguproovidega manipuleerimise tõttu Sotši olümpiamängudel? Venelaste kolmikvõit?

Ja mis on juhtunud norralastega? Viimaste aastate valitseja Martin Johnsrud Sundby ei jõua kohe kuidagi. Kas põhjus on selles, et ta ei tohi end enam astmarohtu täis pumbata?

Sergei Ustjugov võitis Tour de Skil järjekordse etapi. Foto: AFP/Scanpix

Rikkad sportlased

EOK president Urmas Sõõrumaa ütles Eesti Päevalehele antud usutluses mõtlemapaneva lause: „Kui sportlast pole näha, on talle väga raske raha küsida.”

Sõõrumaal on õigus. Kes tahab raha, peab olema pildis. Miks sõlmis 12-aastane Kelly Sildaru 80 000-eurose lepingu enne, kui saavutas mõne tähelepanuväärse võidu? Sest ta oli kogu aeg esiplaanil: videod, pildid, intervjuud, sotsiaalmeedia…

Paraku on paljud Eesti sportlased, ka tipud, kapslisse tõmbunud ja ilmuvad välja ainult võistlustel. Selge, neil on raha piisavalt, juurde pole vaja.