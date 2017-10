LPäevik Sport: suusaliidu jõupositsioon

Kes võidab kaikaveo?

Eesti suusaliidu ja Team Haanja tüli võib olla märkimisväärne siinmail, ent mitte spordimaailmas.

Spordis juhtub ikka, et üks või teine osapool pole nõus lepingule alla kirjutama. Tavaliselt jõutakse siiski kontrahtini, saades keskpõrandal kokku, ent teinekord koostööd ei sünnigi. Ookeani taga võib pallur mängimisest keelduda ka siis, kui ta on lepingu signeerinud, kuid ühel hetkel leiab, et väärib tegelikult paremat palka. Klubi asi on otsustada, kas pakub paremaid tingimusi või mitte. Mõnikord läheb nii, mõnikord naa.

Suusaliidu ja Team Haanja tülis arvavad mõlemad, et neil on õigus. Paraku pole jõupositsioon suusatajate käes, sest nemad kannavad kahju, kui ei pääse MK-etappidele.

Tagatubades räägitakse, et enamik alaliite jälgib sündmusi huviga, kuid ei hoia pöialt sportlastele. Sest kui suusatajad võidaksid, võiksid ka teiste alade atleedid mässama hakata.

Korvpallinaised ruulivad

Õrnem sugupool teeb Eesti spordis tegusid meestega võrdväärselt – epeenaiskond, Julia Beljajeva, Epp Mäe, Kelly Sildaru, Anett Kontaveit, Kaia Kanepi ja korvpallurid.

Kuigi Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli korvpallimeeskondade tee sai eurosarjas ruttu otsa ning Itaalia klubisse Reggio Emilia kuuluv Siim-Sander Vene peab vigastuspausi, pole Eesti korvpall vanas maailmas esindamata. Saksamaal mängiv Mailis Pokk osaleb EuroCupil ja Merike Anderson Euroliigas. Päästeinglid seega.

Tartu Bigbank vs Pärnu VK Foto: Hendrik Osula

Eesti vs. Keel

Lätlastel polnud Avo Keelega mingit ninnutamist ega nännutamist: kui ta viib peatreenerina võrkpallikoondise EM-ile, saab tööd jätkata, kui ei vii, vaadatakse edasi.

Karm, et Läti ja Eesti kuuluvad valikmängudes ühte valikgruppi. Huvitav, kas meite mehed üritavad lätlased maa põhja tampida või annavad – kui edasipääs kindel – naabritele punktikese, kui see Keelele töökoha kindlustaks?