LPäevik - Sport: ameerika mägede Beljajeva ja dopingubridž

Beljajeva Ameerika mägedel

Kui mõne sportlase karjääri saab võrrelda Ameerika mägedel kihutamisega, siis on see vehkleja Julia Beljajeva.

2013. aastal pääses Beljajeva Eesti koondise neljanda numbrina MM-ile, kus võitis üllatuslikult – ta ei uskunud seda isegi – tšempionitiitli. Beljajeva oli toona kõigest 21-aastane, kui püstloodis tippu sööstis.

” Julia Beljajeval jäi õige vähe puudu jackpot’ist ehk neljast tiitlimedalist ühel aastal.

Järgnes tasane langus sedavõrd põhja, et mullu oktoobris ei pääsenud Beljajeva Tallinna MK-etapil ei põhiturniirile ega naiskonda. Kolm kuud hiljem alustas Beljajeva taas ülesmäge rühkimist. Kuuel turniiril saadud viis poodiumikohta, EM-i ja MM-i pronks ning naiskondlik maailmameistritiitel… Muide, Eesti epeenaised pidanuksid ka EM-il autasu võitma, kuid väristasid selle ära. See tähendab, et Beljajeval jäi õige vähe puudu jackpot’ist ehk neljast tiitlimedalist ühel aastal.

Pärast Tallinna MK kolmandat kohta sai Beljajevast maailma edetabeli esinumber. Kas järgneb langus või on Ameerika mägedega kõik?

Kallis meistritiitel

Ühe spordisaate kuulaja küsis: kas tõesti on Kalev/Cramo korvpallimeeskonnal mõtet kulutada poolteist miljonit eurot Eesti meistriks tulemisele?

Õigustatud küsimus, sest nagu tundub, pole Kalevil tänavugi Ühisliiga play-off’i asja ja eurosarja ega Balti liigat ei mängita. Aga mis oleks lahendus? Kulutada vähem ning võidelda ainult Eesti ja Balti tšempionaadil? Pigem kulutada rohkem selleks, et Ühisliigas tegusid teha, aga rahaga on Eesti spordis, nagu on.

MÄNGUKAARDID Marko Mumm

Dopinguala bridž

Mis spordialal tarvitatakse kõige rohkem dopingut? Kulturismis? Tõstmises? Vale vastus. Õige on: bridžis.

Rahvusvahelise antidopingu agentuuri statistika järgi tarvitab suisa 22% bridžimängijaid keelatud aineid – 59-st võetud dopinguproovist olid positiivsed 13. Lihaseid bridžis anaboolsete steroididega ei kasvatata, küll aga tarvitatakse väsimuse peletamiseks stimulaatoreid ja närvipingete vähendamiseks beetablokaatoreid.