LPäevik: Seimi tohutu vedamine ja vutipublik vs. vollepublik

Seimi vägi ja vedamine

MM-iks valmistuv tõstja Mart Seim postitas Instagrami video, kus teeb, 375-kilogrammine kang kukil, kaks täiskükki. Metsik! Esiteks oli karm juba vaatepilt – kang oli raskuse all täiesti lookas. Seejärel näiline kergus, millega Seim kükke tegi. Ent sellise raskuse pukkidele tagasi panemine osutus keeruliseks ka talle. Kuna kang kohe esimese hooga ei tahtnud õigesse kohta minna, siis otsustas Seim lasta raskuse selja taha kukkuda. Aga ta ei näinud, et isa Alar oli juba appi tulnud... Kang kukkus maha, Alar Seimi jaladest jäid puudu loetud sentimeetrid. Milline õnn! Halvemal juhul oleks jalast järele jäänud vaid märg plekk. Tagajärgedele ei taha mõeldagi...

Hea, et Seim video avalikuks tegi, sest see annab kõrvaltvaatajale paremini aimu, kui tohututest raskustest ikkagi jutt käib ja mis ohte see endas kätkeb. Vedamine oli suur, mehed mõlemad targad, loodetavasti suudetakse nii riskantseid olukordi edaspidi vältida.

Teppan juba Itaalias platsil

Kes oleks osanud oodata, et Itaaliasse Trentinosse varumeheks siirdunud võrkpallur Renee Teppan on juba kuu aega pärast hooaja algust põhikoosseisus? See on kindlasti positiivne üllatus. Kuidas Teppan võimaluse ära kasutas? Ütleme, et jalaga just ust lahti ei löönud. Trentino kaotas Lube Civitanovale 0 : 3, noppides geimides 22, 28 ja 27 punkti, kaht esimest geimi põhikoosseisus alustanud Teppani arvele kirjutati neli silma. Rünnak oli kümnest kolm, lisaks üks blokipunkt, efektiivsusnäit jäi nulli. Ehk üsna tagasihoidlik statistika. Aga vahetust sekkunud senine esinumber Luca Vettori polnud põrmugi parem – 4 punkti (-4), rünnak 12-st 4.

Hooaeg on Trentino jaoks alanud nutuselt. Kaks kaotust Superkarika final-four’is neelati veel rahulikult alla, kuid Serie A-s on viiest mängust teenitud vaid kaks võitu. Üheks põhjuseks on serblase Uroš Kovačevići vigastus, aga veel suurem mure on Vettori vorm. Siiani oli ta rünnak numbrite järgi küll tipp-topp (50-60%), kuid kuna mees pole tegelikult tippvormis, on otsustatud mängida rohkem läbi nurgaründajate ja Vettori on saanud suhteliselt vähe tõsteid. Ehk numbrid on olnud head, aga meeskond vajab diagonaalründajat, kes mängu saatuse ära otsustab. Lube vastu ei suutnud seda ei Teppan ega Vettori.



800 inimest vollemängul vs. 500 inimest vutimängul

Kuressaares vaatas võrkpalli Balti liiga kohtumist Saaremaa VK ja Pärnu vahel üle 800 inimese, jalgpallis kindlustas FC Flora Tammekat alistades Eesti meistritiitli 517 silmapaari ees. Mida võib nendest numbritest välja lugeda?



1. Kindlasti mitte seda, et võrkpall on jalgpallist populaarsemaks saanud. See on üsna otsitud võrdlus. Aga fakt on see, et pole just palju riike maailmas, kus nende kahe ala publikuarvud üldse mingi võrdluse välja kannataksid.

2. Eesti vutifänn ei ole paraku ilmastikukindel. Suvel suudavad Flora ja ka Nõmme Kalju meelitada staadionile ka üle 1000 inimese, kuid viletsate ilmade saabudes sulab pealtvaatajate arv kokku. Kindlasti ei sõltu Hispaania või Inglismaa tippklubide publikuhulk sel moel ilmast.

3. Jalgpalli meistriliiga õnn ja õnnetus on see, et hooaja lõpus puudub formaadist tulenev kulminatsioon, nagu on korvpallis ja võrkpallis play-off’id. Ühest küljest muudab see iga mängu tähtsaks, teisalt puudub hooaja üks selge lõppakord, mis esile tõuseks. Kusjuures seekord võinuks nii siiski minna, kui Flora oleks Tammekale kaotanud ja kulla oleks selgitanud viimase vooru kohtumine Flora vs. Levadia.

4. Võrkpall on Saaremaal suure hooga käima läinud ja leidnud koha inimeste südames ja ajakavas. Loodetavasti pole see vaid esmavaimustus, vaid jätkuv huvi. Kindlasti tuleb jätkuvalt ja järjepidevalt teha edasi tööd selle nimel, et kodulinna meeskond inimestele lähemale tuua.