LPäevik: Õrnahingeline Infonet ja korvpalliliidu kommunikatsiooni mängud

Kui lööb, siis armastab. Nõmme Kalju eurohooaeg jätkus võidukalt (Fääri saarte Tórshavni B36 alistati kordusmängus 2 : 1), FC Flora ja Levadia langesid konkurentsist võideldes. FCI alistus Malta klubile Hibernians ja takkapihta genereeris totra skandaali.

Nimelt pani Soccerneti ajakirjanik Kasper Elissaar FCI kaotusest rääkinud artiklile pealkirja „Kaks ei jäänud kolmandata! Impotentne Infonet vajus murule”. Terav, aga õiglane. Ent klubi solvus sedavõrd, et määras portaalile staadionikeelu.

Soovitan FCI juhtidel järgmistel liigamängudel jälgida, kui palju on kohtumisel ajakirjanikke või üldse publikut. Viimast kodumängu Transiga käis vaatamas 194 inimest. Muidugi, ajage eemale needki vähesed, keda teie tegevus huvitab.

Peale selle palun pange tähele, et sõna „impotentne” ei tähenda eesti keeles sugugi ainult sigimisvõimetut inimest. Teiseks tähenduseks annab seletav sõnaraamat „(loome)võimetu, viljatu”. Kui FCI 180-minutiline pusimine, mis väravani ei viinud, polnud viljatu, siis mis see oli?

FCI võiks enda jaoks selgeks teha, kas ollakse tõsine profimeeskond või on tegemist õrnahingeliste tütarlaste pühapäevaliigaga, kus kriitika toob pisara palgele ja hakatakse mossitama. Viimati nimetatud juhul peaksite aga hästi teadma, et poiss, kes tüdrukut patsist sikutab, näitab sellega tundeid.

Tõde on kusagil olemas. Viru Bulli juhtumi puhul tuleb rääkida korvpalliliidu kommunikatsioonist, mis on olnud lühinägelik ja naiivne. Korvpalliliit pidi ju aimama, et otsus jätta Rakvere Tarva mantlipärija Viru Bull meistriliiga kohata toob kaasa tohutu kriitikalaine. Sestap tulnuks täpselt mõelda, kuidas valusat otsust avalikkusele serveeritakse.

Mindi teist teed. „Otsuse tagamaade detaile ei hakka ma lahti seletama, see on konfidentsiaalne info,” teatas alaliidu tegevjuht Keio Kuhi. Korvpalliliidu president Jaak Salumets üritas küll hiljem ajakirjanikele asja põhjendada, kuid juhatuse koosoleku protokollide avaldamisest ei tahtnud kuulda temagi.

Kirsiks tordil sai alaliidu pressiesindaja Aldo Maksimovi jutt sotsiaalmeedias. Nimelt andis ta Facebooki korvpallikommuuni arutelus veidi nipsakalt mõista, et asjakohane oleks küsida ka teiste juhatuse liikmete arvamust, praegu olevat sõna saanud üksnes Salumets. Kas juhul, kui alaliidu argumendid ei jõudnud presidendi kaudu avalikkuseni, polnuks just kommunikatsioonitöötaja ülesanne hoolitseda, et leviks õige ja selge sõnum? Nüüd suudeti lõviosa korvpallisõpru enda vastu häälestada. Loodan, et juhtunust õpitakse ning jäetakse väljendid „konfidentsiaalne” ja „ei kuulu avalikustamisele” sõnavarast välja.