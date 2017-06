LPäevik: Korvpalluritel on sihid seatud, nüüd ootaks tegusid

Mulle väga meeldis, et korvpalliliidu president Jaak Salumets ütles hooaja pidulikul lõpetamisel peetud kõnes välja rahvusmeeskonna suured ja selged eesmärgid: 2021. aasta EM-finaalturniiril play-off’i ehk 16 hulka jõudmine ja neli aastat hiljem pääs veerandfinaali. Ka naistelt oodatakse 2021. aastal EM-ile jõudmist.

Mõni võib öelda, et tühipaljad sõnad ei maksa midagi. Nii ja naa. Oleneb, kes on ütleja. Mina usun siiralt, et Salumets annab alajuhina endast kõik, et eesmärke täita. Selleks et tekiks mingi strateegiline visioon, kuidas Eesti korvpall taas jalule aidata ja kuidas vormida tänaste noorpallurite potentsiaal tulemuseks. Ma tahan näha muutust. Ja eesmärkide kuuldavale toomine andis veidi lootust.

Kurb, kui sõnad jääksidki kõigest sõnadeks. Kui puuduks ka tõsine üritus neid teoks teha. Kui lihtsalt oodatakse, et äkki kõik klapib ja saame vanaviisi jätkates kuidagi õnnekombel finaalturniirile, äkki isegi veerandfinaali.

Kunagi seadis vutijuht Aivar Pohlak eesmärgiks 2002. aasta MM-finaalturniiri ja võrkpallurid Laimons Raudsepaga eesotsas 2008. aasta Pekingi olümpia. Kumbki ei jõudnud ligilähedalegi. Mõlemad loosungid olid pigem elevuse tekitamiseks. Ehk läheb seekord teisiti. Usun, et Salumetsa kallal ei hakka keegi tänitama ka siis, kui eesmärk jääb küll täitmata, kuid praegusest ummikseisust välja saadakse ja järjepidevalt EM-il osaletakse.

Mis puust on Eesti kergejõustiklane?

Ei teagi enam, kas nutta või naerda. Need lõputud traumad ei mahu lihtsalt enam pähe. Gerd Kanter, Ksenija Balta, Tanel Laanmäe, Maicel Uibo. Viimati rikkus põlvevigastus Karl Robert Saluri püüde täita kümnevõistluses MM-norm 8100 punkti. Tema on eriline ebaõnnesõdur, aga siiani suutnud alati tagasilöökide järel püsti tõusta. Ju tõuseb nüüdki. Rõõmu valmistas odaviskaja Magnus Kirt. See, et ta pühapäeval Tartus 83.53 viskas, on üks asi, aga mõned päevad hiljem Rooma Teemantliigas kirja saadud 83.70 juba hoopis teine. Tundub, et ta hakkab rahvusvahelisteks võistlusteks küpseks saama ja võib seal ühel heal päeval särada. Peaasi, et tervis vastu peaks!