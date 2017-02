Pealkiri on pisut irooniline, ent mitte vale. Juttu tuleb eelkõige suusatamise MK-punkti kultusest.

Suusatamine, algselt murdmaa, nüüdseks suusasport laiemalt, on leidnud paiga eestlase südames. Isegi kui kohad on keskpärased, lähevad need meile korda. Milline muu rahvas oskab siiralt rõõmustada MM-i 23. või 29. koha üle? Pakun välja kolm meest, kes on selleks suure töö ära teinud: Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja muidugi Mati Alaver.