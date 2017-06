Küpsuseksamite ootel

Neljal tugevamal Eesti jalgpalliklubil algavad homsest nädalad, mis on ühtaegu suve tähtsaimad ja magusaimad. Ehkki kõigil neil on (majanduslikult) vaat et olulisemgi eesmärk eurosarja pääseda, annavad õige sportliku lakmuspaberi ikka heitlused ise.

Koduliiga taseme või tasemetuse üle on palju arutletud. Samuti vaetud, kas pinge (mis mullu küündis lõpuni enneolematuks) taga peitub muu Euroopa klubivutiga võrreldes „amatöörlus” või mitte. Nagu spordis ikka, on ka siin parim tõe kriteerium ja mõõdupuu tulemus.

Tõsi, objektiivse hinnangu andmine pole alati niisama lihtne. Mida võime pidada eduks eurosarjas? Raha teadupärast palli ei mängi, aga oleks rumal jätta arvestamata, kui pisike on meie klubide finantsmuskel lõviosa rivaalide kõrval. Kasinate võimaluste juures tulebki osata väärtustada, mida suutis varem euroväljakuil korda saata Tallinna Levadia ja kuhu viimasel ajal on küündinud eelkõige Nõmme Kalju.

Sellised eneseületused mõjuvad Eesti liigale parima reklaamina ja samal ajal tõestusena, et siinsetest tippklubidest on võimalik tõusta Euroopa tasemel arvestatavaks mängijaks. Ent vastupidist mõju ei jäta avaldamata ka ebaedu – FC Flora järjestikused põrumised pole enam mitte lihtsalt kurvad, vaid sunnivad märksa sügavamalt mõtlema.

Pijpers ja Flora uus nägu

Mõistagi jälgin võrdse tähelepanuga nii FCI, Levadia, Kalju kui ka Flora peatseid kondiproove, ent viimasel ajal Floras toimuv tekitab kõige rohkem elevust.

Olin üks paljudest, kes hooaja hakul rohevalgetesse ei uskunud. Arno Pijpersi peatreeneriks palkamine tundus huvitava käiguna, ent tavatult noor koosseis ja mullused tuuletõmbed kärpisid jõuliselt usku. Kui esimesed mängud veel ka aia taha läksid, siis see mulje aina süvenes.

” Puhas rõõm, kui Pijpers & Co. hooaja haku uskmatutele Toomastele järjekordse kõrvakiilu annaks.

Ent järgnenu on pehmelt öeldes muljet avaldav. Alates 18. märtsist on 15 kohtumises tunnistatud üksnes võite. Flora mäng on muutunud ühtaegu kindlamaks, sirgjoonelisemaks ja mis peamine – edukamaks. Kui varem üritati hirmsasti rõhuda palli valdamisele, siis nüüd tegutsetakse märksa mitmekülgsemalt.

Ent vägev seeria Premium liigas ei maksa enne Euroopa liiga duelle Sloveenia klubi NK Domžalega vähimatki. Avanssi ei anna ka stiilne võit treeningmängus Rootsi tippklubi AIK üle. Ent enne neljapäeva õhtut tasub vähemalt loota. Oleks puhas rõõm, kui Pijpers & Co. hooaja haku uskmatutele Toomastele järjekordse kõrvakiilu annaks.