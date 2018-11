Kulturismi grand old man Olev Annus arutleb: mitu meest Ott Kiivikas tegelikult kotti pani?

Lugesin kokku mehed, keda Kiivikas on võistlustel võitnud – 73. Ja neid, kes teda kotti panid, oli 31. Pluss need, kes võistlesid nendel kaheksal võistlusel absoluutse meistri tiitli eest, kus Ott Kiivikas ei pääsenud finaali. Sinna avab tee kategooria võit. Kõik need 31+ meest on edetabelis Kiivika taga lihtsalt sel põhjusel, et on osa võtnud tunduvalt väiksemast arvust võistlustest kui Kiivikas.

Minu arusaamine „kotti panemisest” on see, et võisteldakse mees mehe vastu konkreetsel võistlusel. Ott võitis 11 võistlusel kokku 73 meest ja kaotas 31 mehele. Kolmel korral pääses ta ka absoluutse meistri valimistele ja kordagi ei võitnud absoluutses arvestuses. Kaheksal korral absoluutse meistri valimistele Ott ei pääsenud, nii et siit tuleks lisada võistlejaid, kellele Ott tegelikult kaotas. Ott võistles vaid korra väljaspool Euroopat, Hiinas, seega ei või öelda, et ta pani kotti kellegi näiteks Brasiilias peetud võistlusest osavõtja, kellega ta ei ole kunagi samal võistluslaval olnudki.

Tõsi on see, et Ott teenis üldvõidu tänu aktiivsele osalemisele ja sellele, et paljud IFBB parimad amatöörid valmistuvad ehk üksnes kontinendi tiitlivõistluseks ja MM-iks, jättes väiksemad võistlused vahele. Nii tegin ka mina omal ajal nii amatöörides kui ka professionaalides juhul, kui ma ei olnud sunnitud mingil põhjusel väikevõistlustest osa võtma. See, et IFBB absoluutne maailmameister on edetabelis 22. kohal ja Ott 1. kohal, ei näita, et Ott oleks ta kotti pannud, vaid seda, et MM oli ainus võistlus, kust IFBB parim sai edetabelisse punkte.

Lisaks on IFBB sisemiste lahkhelide tõttu jagunenud kaheks, ühe peakorter on Euroopas, teisel USA-s. Euroopa liit on teinud oma profiliiga, kus ka Kiivikas hakkab võistlema. Suurim ja kõige tugevam kulturismimaa USA ei olnud MM-il põhimõtteliselt esindatud (ainult 2 võistlejat 75 kg kategoorias, kes said kategoorias kaks viimast kohta). IFBB kulturismi MM-il oli esindatud 38 riiki ja Kiivika kaalukategoorias 11 riiki (14 võistlejat).”