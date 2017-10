Kui on põhjust, tuleb vallandada. Reaalsustaju säilitades

Esmapilgul tundub Raido Roosi TLÜ/Kalevi peatreeneri kohalt tagandamine kummalise käiguna. Tegemist on ju noore ja moodsalt mõtleva treeneriga, kellel võiks ees seista helge tulevik. Kas see on siis juhendaja süü, et kasutada saab üsna keskpärased mängijad, kes pole võimelised tema visiooni ellu viima?

On ja ei ole! Kuuldavasti oli Roosil meeskonna koosseisu komplekteerimisel suur sõnaõigus. Seega vastutab ta otseselt selle eest, et nn väike Kalev koosneb suurest hulgast ühesugustest „parem enne möödas” silte kandvatest mängijatest.