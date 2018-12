Eile ilmus järjekordne uudis Kristina Šmigun-Vähi juba aasta tagasi lõpetatud dopingujuhtumi kohta. See pole esimene, ega ilmselt mitte ka viimane kord, mil seda teemat rahvusvahelises meedias – eelkõige Norras – mainitakse. Selle loo ümber on liiga palju salapära, hämamist ja mahavaikimist. Spekulatsioonid ja tõe otsimine ei lõppe enne, kui sportlane või rahvusvaheline olümpiakomitee on Torino olümpia dopinguproovide järeltestimisega seotu detailselt lahti seletanud.