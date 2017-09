KOMMENTAAR | Trumpi ropp rünnak spordi vastu on määratud põrumisele

Donald Trumpi ristisõda rahumeelselt protestivate sportlaste vastu on profiatleedid ühendanud.

Ajal, mil orkaanid riigi kaguosa laastavad, on USA president Donald Trump keskendunud omamoodi võitlusele: lahingule NFL-i ja NBA profisportlaste vastu.

Trumpi häirib NFL-i peamiselt tumedanahaliste mängijate poolt eest veetav hümni ajal põlvitamise komme - žestiga tegi eelmisel hooajal algust Colin Kaepernick, kes soovis sellega tähelepanu tuua Ühendriikides valitsevale rassilisele diskrimineerimisele. Algul oli Kaepernick oma protestiga üksi, kuid tasapisi hakkasid pead tõstma ka teised mängijad. Alanud hooaja esimestes voorudes kasvas protestilaine veel suuremaks, sellega ühinesid ka valged mängijad - ning peagi võttis Trump teravalt sõna.

„Kas teile ei meeldiks, kui mõne NFL-i klubi omanik ütleks mängijatele peale meie lipu disrespekteerimist, et „võtke see litapoeg väljakult ära - ta on vallandatud"?" sõnas Trump ühes kõnes ootamatult, lisades oma tiraadile hiljem ka portsu Twitteri säutse. „Kui mängija soovib privileegi NFL-is või mujal miljoneid dollareid teenida, ei tohiks tal olla lubatud meie lipu vastu lugupidamatust välja näidata või hümni ajal mitte seista. Kui ei, on ta vallandatud. Otsigu midagi muud, mida teha!"

Mõistagi tõid presidendi ääretult vastuolulised kommentaarid kaasa selle, et möödunud nädalavahetusel kasvas hümni ajal oma rahulolematust välja näitavate mängijate arv tohutult suuremaks ning tagajalgadele aeti kõik sportlased. Lisaks ameerika jalgpalluritele vihastas Trump välja ka NBA-maailma, tühistades lasteaialikul kombel meisterklubi Golden State Warriorsi kutse Valgesse Majja pärast seda, kui oli kuulnud, et Warriorsi juhtmängijad eesotsas Stephen Curryga kaaluvad minekust keeldumist. LeBron James - Curry tuline rivaal - nimetas presidenti seepeale koguni paadialuseks.

Rassistlikud motiivid

Kaldun uskuma, et Trumpi väljaütlemised olid suunatud ja ajastatud selge eesmärgiga: kasutada sporti ära selleks, et rassidevahelist vastasseisu - seda, mille pealt ta üldse võimul püsib - veelgi õhutada ja süvendada. Kes seda juttu uskuda ei soovi, võib vaid kuulata presidendi sõnakasutust eelpool nimetatud kõnes: peamiselt valget publikut kõnetas ta sõnadega „teiesugused inimesed", peamiselt tumedanahalisi protestijaid aga „need inimesed" ja „nemad". Sport, mis on rasside ühendamisel teinud ära ehk kõige suurema töö, on Trumpi järgmise rüüsteretke sihikul.

Õnneks tundub, et atleedid jagavad matsu. Seesama LeBron James esines esmaspäeval tugeva kõnega, kus väljendas neidsamu mõtteid.

„See on fantastiline, mida sport suudab inimeste heaks teha. Hoolimata kujust, suurusest, rassist või päritolust leiavad inimesed võistkonnad, mängijad ja värvid ning hoiavad neile pöialt, see teeb neid õnnelikuks. See toob inimesed kokku nagu ei midagi muud," rääkis James.

„Ja me ei luba - vähemalt mina ei luba, senikaua, kuni mul see väljund on - ühel inimesel, ükskõik kui mõjukas ta on, sporti inimeste vahele kiilu löömiseks kasutada."

Kas sportlased peaksid poliitikasse sekkuma?

Paljud inimesed on Kaepernicki ning teisi asjassepuutuvaid sportlasi kritiseerinud: te olete sportlased, jääge oma liistude juurde, ärge sekkuge poliitikasse.

Mõnes mõttes on selles väites oma tera sees, kuid teisalt oleks ka vale, kui sportlased neile antud platvormi - nagu selle sõnastas LeBron James - ühiskonna heaks ära ei kasutaks. Oma raske tööga on atleedid ära teeninud selle, et nende hääl on kuuldav. See, kas nad seda kasutavad, on ainult nende otsus.

Õigus oma arvamus välja öelda on sportlastel täpselt samasugune nagu meil kõigil. Õigus protestida - sealjuures vägivallatult ning rahumeelselt - on atleetidel samuti ilma igasuguse kahtluseta olemas. Selliste asjade eest kellegi vallandamise nõudmine on lihtsalt lapsik, rumal. Nagu juba praegu näha on, muudab Trumpi tegevus sportlasi ühtsemaks - olenemata rivaliteetidest ja erinevatest aladest on profid sama asja eest väljas. Publiku seas võivad presidendi kommentaarid moodustada hetkeks kaks leeri, kuid sport jääb alles ja muutub veel takkajärgi tugevamakski, sest needsamad inimesed, kes lahku löödi, toetavad ühte ja sama tiimi, ühte ja sama sportlast või fännavad ühte ja sama spordiala. Ja see side on tugevam kui mõni poliitiline veendumus.

