KOMMENTAAR | Nelis-Naukase ähvardus vehklemist rahvale lähemale ei too, alaliit peab tööle hakkama

Kui jõuame ringiga taas aasta treeneri valimiseni, siis esikoha napsas seal võrkpallikoondise juhendaja Gheorghe Cretu. Just võrkpall on ala, millest tuleks vehklejatel õppida.

Alles hiljuti oli võrkpall ala, mis laiematele massidele sisuliselt korda ei läinud. Käsipalliga koos oldi Eesti kolmas-neljas pallimänguala. Ühel hetkel hakkasid võrkpallis tulema aga tulemused. Sinna kõrvale tehti oskuslikult turundust ning nüüd on võrkpallikoondise kodumäng tõeline pidupäev, mis toob saalid rahvast täis.

Samamoodi peaks Tallinna Mõõk olema tõeline pidupäev, mis läheb Eesti spordiüldsusele korda. Tegelikult on tegemist justkui mingi nurgatagause sündmusega.

Tahetakse olla osa protsessist

Kindlasti ollakse mõnel pool endiselt harjunud, et fännid ja sponsorid peaksid kokku jooksma pelgalt heade tulemuste peale. Tänapäeval tahetakse juba midagi muud. Tahetakse olla osa protsessist ja tunda end edu osalisena.

Jagatavad Kristjanid on üks asi. Kindlasti ei ole nad maailma kõige tähtsamad auhinnad ning tiitlivõistlustel võidetud medalitele jäävad nad alla. Siiski on nad piisavalt tähtsad, et tekitada eelpool mainitud emotsioone. Kristjanitest tähtsam on see, et ala ümber oleks võimalikult suur kogukond. See tähendab sponsoreid ja ka järelkasvu. Kui teha nimetatud asjade nimel tööd, siis küll tulevad ka nii palju emotsioone tekitavad Kristjanid.

Seega ei ole mõtet ähvardada boikotiga. Vehklemisliidul tuleb teha tööd, et tuua enda ala rahvale lähemale. Praegu peetakse vehklemist mitmel pool väheke nurgataguseks alaks, kus alaliidu sees pidevalt kakeldakse võimu pärast. Vehklemisliidul tasuks õppida võrkpalliliidult, kes suutis heade tulemustega leida tee publiku südamesse. Vehklemisel on tulemused olemas. Nüüd on alaliidul aeg jalad kõhu alt välja võtta ja ala inimesteni viia.

Lõpuks tuleb ära mainida, et Eesti rahvas on olümpiamedalite usku. Neid saadakse harva ja neid osatakse seetõttu ka kõrgelt hinnata. Olümpial poodiumile kerinud sportlased on sangarid, kes jõuavad koheselt rahva südamesse ja püsivad seal kaua. Vehklejate koha pealt tuleb tõdeda, et nelja aasta suurimal spordipeol on neil poodiumile tõusmata. Kui rääkida eestlaste jaoks edukatest olümpiaaladest, siis tulevad inimestele reeglina meelde ikka kergejõustik, sõudmine, kreeka-rooma maadlus ning vana rasva pealt ka talisport (seda tänu murdmaasuusatamise kunagisele medalisajule). Seega on nende alade tegijad parimate valimisel juba justkui eelnevalt eelisseisus.