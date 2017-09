KOMMENTAAR | Kuidas ma Tõrvas ja Jüril Mukungat tegin

Too lugu hakkas niigi oma elu elama ja pakkus ühele mehele hiilgava võimaluse endale valimisreklaami teha. Küll aga olen teema peale laiemalt mõelnud. Tegelikult on see ürgvana vaidlusküsimus: kellel sobib võistelda? Kaudselt võib paralleeli tõmmata isegi olümpiamängudega – tükk aega ei tohtinud profid amatööride mängumaale trügida, alles 1970-ndatel hakkas see muutuma.

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi võttis probleemi olemuse kokku lihtsalt ja tabavalt: nii nagu meie sportlased osalevad välismaistel võistlustel, võivad välismaalased osaleda meie võistlustel.