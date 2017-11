Kommentaar: Kui palju on Eesti suusaliidul tippsportlasi?

Eesti suusaliit ei toeta murdmaakoondist, sest tulemused on lahjad. Aga kellel on paremad?

Üle kahe aasta vindunud suusatüli torgati läinud nädalal viimaks mätta alla. Ehk leiavad osapooled nüüd aega ka veidi tööd teha.

Iseenesest ei muutunud ju tegelikult midagi. Lepingud, mille Team Haanja liikmed Eesti suusaliiduga allkirjastasid, ei tee neid rajal kiiremaks ega alaliitu rikkamaks. Lihtsalt linnuke saadi kirja.

Eesti murdmaasuusatamine on seal, kus ta on. Team Haanja süüdistab alaliitu selles, et murdmaale ei leita tähelepanu ega raha. Mis on täiest õige, sest, nagu Kein Einaste – tema ei ole tiimhaanjalane – mitteavalikust kirjast võib lugeda, pole maailmas taustajõududeta Eesti koondisest ebaprofessionaalsemat.

Ent vabandage, neli aastat tagasi Sotši olümpial juhtisid suusaliitu ju hoopis teised härrasmehed. Kõik oli korras, aga tulemus? Parimaks jäi Aivar Rehemaa 40. koht. Sealt edasi ei ole asjad paranenud, vähemalt distantsisõidus mitte. Kas tõesti on süüdi ainuüksi suusaliit? Või jääb üht-teist ka sportlaste ja treenerite taha?

Nüüd suusaliidust. Team Haanja ei tekkinud tühjast. 2015. aasta suvel andis alaliit teada, et murdmaasuusatajate laagrite jaoks pole raha, hea, kui suudetakse koondis MK-etappidele saata. Ka hooldetiimi finantseerimisega tekkis probleem. Kaks aastat on möödas, aga seis pole muutunud. Raha ei ole endiselt.

Aga kas peakski olema? Tulemused on nadid ning nagu president Andreas Laane ja Co kuulutas, on murdmaaliidust saanud suusaliit, kus kõik alad on samavõrd tähtsad.

Vaadake tulemusi

Heakene küll, kui murdmaasuusatamine on nii kehv, siis mis on parem? Keda tuleks eelkõige finantseerida?

Sport on lihtne, seal tuleb vaadata tulemusi. Kõigi alade MK-hooaeg on alanud ja nagu selgub, on meil punktitasemel vigursuusataja Kelly Sildaru, kahevõistleja Kristjan Ilves ning murdmaamehed Marko Kilp ja Raido Ränkel. Peaaegu punktitasemel: suusataja Karel Tammjärv ja suusahüppaja Martti Nõmme. Kõik. Kogu suusaliidu hallatav tippsport. Vähemalt praegu.

Mäesuusatajad saadavad MM-ile ainult ühe sportlase, MK-etappidele mitte kedagi ja juuniore pole ainsatki. Lumelaudureid on üks täiskasvanu ja üks juunior – mõlemad üsna viimaste hulgas – ning MK-sarjas nad ei osale. Teised kahevõistlejad peale Ilvese ei läbi kvalifikatsiooni ega pääse võistlema. Kas need tulemused tähendavad rahvusvahelist või rahvuslikku taset?

Suusaliidul oleks aeg aru saada, mis on tippsport ja kuidas seda arendada. Tervisespordiga tegelemine ei peaks olema alaliidu ülesanne.