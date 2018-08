KOMMENTAAR | Klavani klubivahetus tundub justkui pettumus, kuid on Eesti mõistes tegelikult kõva sõna

Klavani puhul tundub Cagliariga liitumine justkui tagasiminekuna. Samas tulebki tõdeda, et ta on ise enda jaoks lati kõrgele seadnud ja sealt säärane tundmus ka tekib.

Vaadates aga kogu Eesti jalgpalliajalugu, siis tegemist on igati erakordse klubivahetusega. Tegemist on eestlaste suuruselt kolmanda tehinguga. Rohkem on makstud ainult Klavani enda (Liverpool, 5 miljonit eurot) ja Mart Poomi (Sunderland, 4 miljonit eurot) eest.

Nagu keskkaitsja ise tõdes, siis tema puhul on tegemist juba jalgpallipensionäriga ja tal õnnestus pääseda Itaalia kõrgliigasse. Tasub meenutada, et Eesti jalgpalli teise viimase kümnendi superstaari Konstantin Vassiljevi puhul räägiti tema karjääri tipphetkedel võimalikust siirdumisest Itaalia kõrgliiga teise poole meeskonda. Lõpuks tuli leppida Venemaa liiga teise poole tiimiga.