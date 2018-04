KOMMENTAAR | Kas Gerd Kanter pole tõesti isiksus?

Kuku raadio saates „Spordireporter” arutasid Joosep Susi ja Ott Järvela, kes on spordimaailmas isiksus, kes mitte, ning kas Eestis neidsamuseid üldse esineb. Minu keskmisest suuremaks üllatuseks jõudis Susi tõdemuseni, et Eesti spordis praegu isiksusi ei olegi. Vähemalt ei suutnud ta ainsatki nimetada, ehkki oli selle üle juurelnud. Kaugemast ajaloost tituleeriti isiksuseks Kristjan Palusalu, Paul Keres ja Järvela eestkostel ka Erki Nool. Kusjuures isegi Jaan Talts ei leidnud mõlema mehe üksmeelset heakskiitu!

„Mõeldes Jonathan Edwardsile, sõnastaksin nii, et isiksus on selline sportlane, kes ületab etteantud rollipiirid ja särab väljapoole. Ja selliseid on Eestis tõesti väga vähe. Näiteks Gerd Kanter on küll näide prototüüpsest eeskujulikust sportlasest, aga mitte isiksusest teatud mõttes. Ta on natukene liiga tüüpiline,” postuleeris Susi, kelle hinnangul ei saa isiksuseks lugeda ka Andrus Värnikut.