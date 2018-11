KOMMENTAAR | Kas Eesti võrkpall on tõesti nii rikas, et Prantsusmaa karikavõitja ei mahu parimate valimisel isegi 16 kandidaadi sekka?

Parim meesvõrkpallur selgitatakse 2017/2018 klubihooaja ja rahvuskoondise suve põhjal. See, et esimeste sekka kerkivad lõpuks mehed, kes just koondises särasid, on minu arvates igati loogiline. Ehkki suurema osa aastast rassib võrkpallur klubi eest, siis aasta tähtsaimad mängud on meie jaoks ikka suvised koondise matšid. Need on kohtumised, mis Eesti rahvale tõeliselt hinge lähevad. Mida arvavad välismaiste klubide bossid, kes meie mängijaid palkavad, on iseküsimus. Nemad vaatavad ilmselt aastat tervikuna.

Martti Juhkami võitis Tourcoing’ga Prantsusmaa karika. Kui vaadata Euroopa tugevamates liigades (Venemaa, Itaalia, Poola, Türgi, Prantsusmaa) mängivaid eestlasi, siis teistel ei olnud üheski sarjas sellist täistabamust. Kõige lähemal oli Oliver Venno, kes vedas Ankara Maliye Piyango Türgis karikafinaali.

Natuke nõrgemates liigades krooniti meistriteks päris mitmed. Timo Tammemaa Belgias, Henri Treial Tšehhis, Andres Toobal võitis Slovakkias nii karika kui ka meistritiitli. Neist jäi 16 hulgast välja vaid Andres Toobal, kelle koondisesuvi katkes vigastuse tõttu varakult. Olgem ausad: Prantsusmaa ja Slovakkia liigad ei kannata võrdlust välja. Siiski väärinuks temagi minu arvates kohta 16 hulgas.

Aga miks siis Juhkami valikusse ei mahtunud? Kas asi on selles, et ta polnud juba kolmandat suve Eesti koondises? Siin tasub aga arvestada kahte asja. Esiteks kinnitas peatreener Gheorghe Cretu, et see oli seekord puhtalt tema isiklik otsus. Teiseks pääses valikusse päris mitu meest, kes koondises ei olnud (Keith Pupart, Hindrek Pulk, Siim Põlluäär) või kes tervisehädade tõttu seal eriti mängida ei saanud (Ardo Kreek, Andrus Raadik). Koduliigast mahtus valikusse Mart Naaber ja Silver Maar.