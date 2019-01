KOMMENTAAR | Kas Eesti laseb tulevastel talispordi medalitel tõesti lihtsalt maha kukkuda?

Ajalugu on näidanud, et Eesti viimase aja edukamad sportlased on suuremalt jaolt kõik perekondade eraprojektid. Olukorras, kus meil räägitakse Team Estoniast oleks aeg, et asju vaadatakse veidike laiema pilguga. Oleks aeg suunata vahendeid ka alade juurde, kus meil on lähitulevikus reaalsed medalivõimalused.

Eestlased on läbi ajaloo olnud edukad nö uutel aladel ehk aladel, mis alles otsivad oma kohta suures spordis. Praegu on selliseks naiste kahevõistlus. Kahevõistlusel on siinmail rikkalik ajalugu. Arvestades, et taliolümpial on see ainus ala, kus naised veel ei võistle, siis on tegelikult ainult aja küsimus, millal selline olukord lõppeb.

Nädalavahetusel Otepääl said kõik siinsed spordisõbrad näha, et naiste kahevõistlus on päriselt olemas ja seltskonnas on tiirlemas ka kaks eestlannat: 17-aastane Annemarii Bendi (saavutas maailma paremikuga võisteldes kontinetaalkarikal 11. koha) ja 16-aastane Triinu Hausenberg. Praeguseks on selge, et tuleval hooajal läheb käima naiste MK-sari, 2021. aasta Oberstdorfi MM-il jagatakse medaleid ja püsib võimalus, et naiste kahevõistlus on juba kavas ka aasta hiljem Pekingi talimängudel.