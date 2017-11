KOMMENTAAR | Kas BC Kalev/Cramo ja Eesti Meedia teenivad Kremli huve?

Märt Roosna isik on toimetusele teada. Tegemist on 2015. aasta Pärnumaa odaviske meistriga, aga see ei puutu sugugi asjasse. Seda enam, et tulemus oli tagasihoidlik.

Mida arvata tõsiasjast, et Eesti meistermeeskond lööb juba aastaid kaasa korvpalli Idaliigas?

Kusjuures kirjutan teadlikult Idaliiga, kuigi Venemaa lahtiste meistrivõistluste ametlik nimi on VTB Ühisliiga. Ei näe põhjust reklaamida Venemaa panka ega minna kaasa venelaste retoorikaga. Mis paganama ühisliiga? Juba sellest nimest kiirgab soovi rõhutada, et osalejatel on midagi ühist ka peale ühise sportimise. Puhtlingvistiliselt on see ju nonsenss, justkui oleks olemas ka mingeid mitte ühiseid liigasid. Minu jaoks kuulub see samasse patta Ühtse Venemaaga, kellega Keskerakonnal on igikestev „mittetöötav” koostöölepe.

Kirjutama ajendas mind Postimehe sporditoimetuse juhi Ott Järvela arvamuslugu „Venemaa olümpialt eemalejätmine on enesehügieeni küsimus”. Kirjutan alla mõttele, et riikliku dopinguprogrammiga riike pole spordipeole vaja. Enne tahaks näha siirast kahetsust ja mõistmist, mida valesti on tehtud. Lõppeda võiks jutud, et kogu maailma on nende vastu ja loendamatu hulk positiivseid dopinguproove on lihtsalt alatu vandenõu. Iseasi, kas Venemaa peab just üksinda häbipostis olema...

Küll aga pani mind mõtlema kommentaari lõpp. Mu hea kolleeg Järvela toonitab (minu hinnangul õigesti), et Idaliiga ja jäähokiliiga KHL kätkevad endas sportliku poole kõrval poliitilist aspekti, mille kindel siht on hoida elus Nõukogude Liidu mälestust ja hõngu. „Neid mänge kaasa mängides teenitakse Kremli eesmärke,” resümeerib Järvela.

Nüüd aga küsimus suurele ringile: kas BC Kalev/Cramo teenib siis Kremli eesmärke? Jään ise vastusega hätta. Mingis mõttes väga kaudselt ju nii ongi, samas on kuidagi raske sellist pragmaatilist käitumist ka hukka mõista. Mis võistkond suudaks sirgeselgselt loobuda nii ahvatlevast pakkumisest? On ju Idaliigas osalemine ka majanduslikult kasulik. Tekib väga huvitav dilemma, mis seab ühele kaalukausile Eesti korvpalli ja teisele teatud mõttes riiklikud huvid.

Ja mida arvata siis Eesti Meediast, kes neid mänge sel hooajal otsepildis vahendab? Kui Kalev teenib selle loogika kohaselt Kremli eesmärke, siis järelikult teenib Kremli eesmärke ka Järvela tööandja Eesti Meedia...? Või olen ma millestki valesti aru saanud. Ja kui siit samas vaimus edasi mõelda, siis kelle huve teenib näiteks jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kes arendab UEFA vastava töögrupi juhina teatavasti okupeeritud Krimmi jalgpalli? Rääkimata järgmisel aastal Venemaal toimuvast jalgpalli MMist. Sellest saan isegi mina aru, kelle huve see teenib.

Kui nüüd kokku lugeda, siis küsimusi sai päris palju. Täitsa huvitav, mida siis inimesed arvavad...