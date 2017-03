Publik suhtub iidolitesse sageli liiga sallivalt ja teise ešeloni ülemäära karmilt.

Kes ütles, et eestlane on tüüpiline põhjamaalane, jääkülm ja tundetu elukas? Ei ole ju. Vähemalt selles, mis puudutab oma sportlastele kaasa elamist, tuleb too stereotüüp küll sügava kahtluse alla seada. Tõsi, alati ei pruugi see ilmtingimata head tähendada.

Huilgame rõõmust, kui kellelgi läheb kuskil hästi, ent muutume lapsikult rumalaks ja kohati isegi talumatult vastikuks, kui ei lähe. Polegi ülemäära suurt vahet, kas ebaõnnestuja reaalne ootus eeldas kõrget kohta (näiteks Ott Tänak) või tagumises mängus (näiteks suusatajad) kaasa löömist.