Kas Kirt on EOK palka väärt?

Teoorias peaks A ja B kategooria toetusi maksma sportlastele, kellel on potentsiaali võita olümpiamängudel medal või äärmisel juhul jõuda esikümnesse. Kui Kirt jääb näiteks EM-il tulemusega 88.25 neljandaks (mis pole võimatu, sest vana maailma odavisketipus on tihe rebimine), siis reeglite järgi ta palgasaajate nimekirja ei pääse. Juhtub aga Eesti maratonijooksja à la Pavel Loskutov saama hõbeda, on ta hoobilt EOK palgal. Nüüd küsimus: kummal on suurem võimalus kerkida olümpial poodiumile?

Kogu probleem peitub selles, et keegi (ilmselt jumal, sest inimesed seda muuta ei saa) on teinud reegli, mille järgi maksab EM-il vaid medal. Ent kui Kirt autasust ilma jääb, siis kas tal pole enam lootust kerkida olümpial poodiumile või esikümnesse?

Äkki ei peaks alati vaatama Exeli tabelit vaid kasutama talupojamõistust?