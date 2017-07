Kas Eesti suusatamine kopeerib Savisaart?

Eesti suusatamine on piltlikult öeldes pikali. Tõusmiseks on vaja uut inspiratsiooni.

Suusaliiduga konkureeriva Team Haanja toetamine on justkui üha uuesti pea vastu seina löömine.

Kaine mõistus ütleb, et toetada tuleks neid, kellel on mingidki uuenduslikud mõtted. Üha uuesti ja uuesti põrunud sportlastele võimaluse andmine olukorras, kus kõik teavad, et sealt midagi ei tule, tuleks lõpetada!