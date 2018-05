See, et Pärnu Sadama meeskond jõudis Alexela meistriliiga poolfinaali, on iseenesest vägev saavutus. Mullu suvel oli meeskond enam-vähem lagunenud, kuid tänu Johan Kärbi julgele pealehakkamisele ja korvpalliliidu erakordsele toetusele jäädi ellu. Peatreener Heiko Rannula käsutuses pole küll koduse korvpalligi mõistes esimese suurusjärgu tähti, kuid olemasoleva materjaliga on tehtud väga head tööd ja juba praegu võib ütelda, et hooajast on võetud maksimum.