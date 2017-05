Finalistide relvad, mustad hobused ja selge soosik

Täna algav korvpalli meistriliiga finaalseeria pakub värskust, kuid on raske näha võimalust, et Kalev/Cramot ei kroonita taas tšempioniks.

Rapla Avis Utilitas on Alexela meistriliiga finaali jõudes serveerinud juba niigi korraliku üllatuse, kuid oma ilusamates unelmates ootavad korvpallifännid nendelt ka vägevat finaalseeriat Kalev/Cramo vastu. Rapla peatreener Aivar Kuusmaa on lubanud, et 0 : 4 nad ei kaota. Kui ta suudab oma sõna pidada, on see juba suur saavutus. Lõpptulemusest olenemata ei saa aga seeriast Kalev/Cramo jaoks lihtsat kevadist jalutuskäiku.