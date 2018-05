Koht meeskonnas tuleb tööga välja võidelda. Tänavu suvel tehakse Eesti korvpallikoondises muudatused aga igasuguse võitluseta.

Seda, et 35-aastased Kristjan Kangur ja Janar Talts soovivad juuni lõpus ja juuli alguses peetavad MM-valikturniiri kohtumised vahele jätta, pole raske mõista. Seljataga on pikk hooaeg ja tippspordi mõistes vananev keha vajab uueks hooajaks valmistumise eel puhkust. See ei tähenda aga, et aastaid koondise tugitaladeks olnud meeste eemalejäämist saaks rõõmuhõisetega tervitada. Kaugel sellest, koondise tasemele jätab see kindlasti oma jälje.