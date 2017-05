Eesti spordi hetkeseis: lahingusse lähevad ainult ässad

Kes võiks olla Eesti spordi järgmine medalimasin peale Kelly Sildaru ja Katrina Lehise?

Nagu ikka pärast kellegi medalivõitu, hargneb spordiajakirjanike seas vestlus, et mitte öelda vaidlusring teemal, kes kroonitakse aasta parimaks sportlaseks. Mida peaks tegema üks, mida teine, et pärjatuks saada?

Pärast Epp Mäe EM-i pronksivõitu tekkis küsimus, millised tulemused tuleks Kelly Sildarul ja Anett Kontaveitil lauda lüüa, et Mäest üle olla. Kuid enne tuleks ära oodata vehklejate EM ja MM ning… Ühesõnaga, arutelu on pikk.

Jututoa järgmine teema oli meeste tänavused etteasted, mille puhul tõdeti, et tugevam sugupool võibki medalita jääda. Raskejõustiklaste pihud jäid EM-idel tühjaks ning kui suur lootus on neil ja kergejõustiklastel MM-il poodiumile kerkida? Kas vehklejad teevad midagi? Sõudjatel ning Ott Tänakul ja Martin Järveojal on medalivõimalus küll, ent nemad lähevad võistkondlikku arvestusse.

” Sportmängudes tiksub vaikselt staare peale, aga olümpiaaladel neid, kes jõuaksid medalile niigi lähedale, et võiksid selle lõhna tunda, millegipärast mitte.

Arutelu lõpus jäi üks asi häirivalt kummitama: kõik need, kellest juttu tuli, on vanad tegijad – kui Sildaru välja arvata. Ent freestyle-suusatajast neiulgi läheb noorusest hoolimata kolmas hooaeg maailma tipus.

Kus on uued tegijad? Sportmängudes tiksub vaikselt staare peale, aga olümpiaaladel neid, kes jõuaksid medalile niigi lähedale, et võiksid selle lõhna tunda, millegipärast mitte. Lahingusse lähevad ainult ässad.

Tuleval aastal toimub Pyeongchangis taliolümpia. Sildarult võib loota medalit, Kaarel Nurmsalu unistab autasust, ülejäänud, kes mängivad veidi kandvamat statistirolli, on kõik tuntud tegijad. Kui suusahüppaja Artti Aigro või mõni laskesuusataja ei üllata.

Raskejõustikus on sama seis. Maadluses vanad, judos vanad, tõstmises vanad. Kui mitte ealt, siis tegudelt.

Kergejõustik. Kes võiks kümne sekka murda? Kolm odameest, Gerd Kanter, Martin Kupper, Rasmus Mägi, Ksenija Balta, Liina Laasma. Jääb üle ainult vaielda, kas Maicel Uibo on värske veri või mitte.

Lehis viibib lapsepuhkusel, sõudmises ei suuda noored taate neljapaadistki välja puksida, purjetamises räägitakse aastaid Deniss Karpakist ja Ingrid Puustast, tennises Kontaveitile mantlipärijat ei paista, ujujad võitlevad A-normiga, et üleüldse MM-ile pääseda, rattaspordis pedaalivad kõrgemal tasemel ikka ainult Rein Taaramäe ja Tanel Kangert…

Kas tõesti ei paista uut tulevast medalimasinat peale Lehise? Äkki vehkleja Peeter Turnau? Või mõni vibutüdruk? Laskja Peeter Olesk? Või kes?