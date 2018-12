Eesti heitetuusade pihtimused: dopingust sünnisaladusteni

Heitjate seeriavõistluse 50. tegevusaastaks valminud raamat „Heiteareenide sangarid” on kergejõustikusõbra jaoks kohustuslik kirjandus. Kokku on raamatus üle 40 heitja-tõukaja-viskaja portreeloo ja nagu elus ikka – mõni lugu on põnevam, mõni tavalisem, üks ootamatum, teine kulunum. Ka lugude kangelased on väga erineva kaliibriga: mõnel on saavutuste laekas olümpiakuld või maailmarekord, teisel Eesti rekord, kolmandal EM-i 23. koht, neljandal kauneima kettaheitja tiitel*. Seega on mastaabid erinevad, ent teinekord ongi hoopis nende nõrgema tasemega sportlaste lood huvitavamad, sest neist on räägitud-kirjutatud vähem.

Kindlasti on autor Deivil Tserp vähemalt püüdnud iga atleedi puhul avada karjääri kujundanud tausta, leida neid olulisi rääkimata lugusid ning valgustada ka eraelu, mis on võistlustulemustega ju tegelikult vägagi otseselt seotud. Igal juhul pole need 300 lehekülje täidetud kuiva statistikapuru, vaid elu endaga.