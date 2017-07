Eesti – Belgia vollelahing pidanuks toimuma Tallinnas!

Müts maha meeste võrkpallikoondise ees. Neid ridu kirjutades ei olnud veel teada, kuidas lõppes eile hilisõhtune lahing Belgiaga. Igatahes täitsid Sinilõvid miinimumülesande ja püsisid MM-valiksarja lisaturniiril esikoha konkurentsis viimase päevani, erinevalt eelmise MM-i pronksitiimist Saksamaast. Tuletame meelde, et valiksarjas jagati Euroopa riikidele kõigest seitse pääset.

Paganama kahju, et võimsad võrkpallietendused peeti Belgias Kortrijkis, kus huvi mängude vastu oli viimaste päevadeni pehmelt öeldes leige. Võidud Valgevene, Hispaania ja Slovakkia üle, võitluslik 2 : 3 kaotus Saksamaale ja eilne esikoha otsustanud mäng Belgiaga oleksid pidanud toimuma Eestis. Tondiraba jäähallis olnuks viie päeva jooksul publikus kokku eeldatavasti 15 000–20 000 inimest. Nüüd sai saalis vahetu elamuse ainult käputäis eestlasi – see on jäme viga. Mõelge, kui paljud lapsed ja noored oleksid inspiratsiooni ja innustust saanud!