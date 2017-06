DELFILE TEHERANIST: „Maailmaliiga esimese grupi tagumine ots pole Eestile kättesaamatu.“

Varemgi Delfile kaastöid teinud kunstitudengist võrkpallisõber Mirko Känd käis Iraanis Teheranis vaatamas Maailmaliiga esimese tugevusgrupi mänge.

Maailmaliigas osaleb kokku 36 riiki, mis on jaotatud kolme tugevusgruppi. Eile sai Belgia, Eesti vastane MM-valiksarja lisaturniiril, raske 3:2 võidu Argentina üle ja võõrustaja Iraan vandus alla tiitlikaitsja Serbiale 1:3. TABELISEIS

„Ei ole see Maailmaliiga 1. grupi tagumine ots miskit kättesaamatut meie jaoks. Lihtsalt praeguses faasis ei suudaks me mängida kolme head mängu järjest. Aga ühe pigistaks küll välja,“ hindas Känd, kes jälgis kõrgendatud tähelepanuga just belglaste tegutsemist. „Belgia võttis hullu 3:2 võidu. Otsustavas geimis võideti Argentinat 15:6, karistades neid eelkõige blokiga. Belgia blokk on väga liikuv, kiire ja kõrge. Seda tuleb Eestil eelkõige karta. Peaaegu kõik Belgia mängijad löövad planeerivat servi, mis võib tunduda lihtne, aga osutus nii täna Argentina jaoks kui ka eile kohati Iraani jaoks keeruliseks. Nende rünnak on mitmekesine. Põhidiagonaal Bram van den Dries saab üldjuhul suurima koormuse, lööb palju, kõrgelt ja tugevalt. Aga ka eksib rohkesti. Sidemängija Matthias Valkiers armastab kasutada tihti tempomehi. Nurgas on roberttäheliku kiire õlaliigutusega emotsionaalne Tomas Rousseaux ja Sam Deroo, kes täna tõusis mängu punktikuningaks. Neljandas geimis mängis ta diagonaalründaja positsiooni. Aga kokkuvõttes: kui me ise hästi mängime ja vähe vigu teeme, siis paneme Belgia kotti.“

Erilise elamuse sai Känd 10 000 inimese ees peetud Iraani – Serbia matši jälgides. „Enne Iraani mängu surusin kätt joonekohtunikega. Nemad uurisid, kust ma pärit olen. Kohal oli metsikult palju politseinike ja sõjaväelasi. Ilmselt arvati, et Serbia fännid hakkavad kaklema. Publikut oli täismaja. Mõned sajad istekohad olid vabad, samas istus palju rahvast ka trepi peal,“ kirjeldas Känd võrkpallipidu Teheranis.

Kuna ta maalis endale näkku Iraani lipud, sooviti eestlasega palju ühispilte teha. Saali minnes suunati valge inimene aga kohe VIP-sissepääsu juurde. Olles passi seitsmele inimesel ette näidanud, lubati ta halli tasuta. Samas hiljem tulid turvatöötajad uurima, et mis asja ta Iraanis ajab, ning igaks juhuks kirjutati üles ka passiandmed.