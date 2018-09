ARVUSTUS | Pealiskaudne ja üllatustevaba spordisaade

Väga asjakohane olnuks kasutada tihti iroonilist suhtumist tekitavaid küsimusi „mis tunne oli" ja „miks". Üks asi on rääkida karjääri lõpetamisest just lõpetamise hetkel, teine asi aga mõned aastad hiljem. Möödunust rääkides on inimesel kergem end avada, valusatest asjadest räägitakse julgemalt. Haavad pole ju enam värsked ja avatud.

Kõik see ei tähenda seda, et sarja järgmisi saateid ei peaks vaatama. Eesti telemaastikul on sporditeemalisi saateid niigi olematult vähe. Seepärast tuleb kiita igat sellist katsetust. Pealegi on järgmistes saadetes jutuks uued teemad ning lisandub ilmselt ka uusi intervjueeritavaid. Jääb vaid loota, et nendes osades suunatakse sportlased sügavamale teemade sisse ning neil lastakse ekraanil rääkida.