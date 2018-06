ANALÜÜS | Mis on ikkagi see salapärane põhjus, miks Portugal Eestit tuuseldas nagu takutuusti?

* Väsimus. „Vaikselt hakkab toss otsa saama,” tunnistas Rait Rikberg. Esiti palus seejärel, et ajakirjanik seda lauset ikka kirja ei paneks, kuid siis nõustus, et mis seal varjata – nii on. Koondise hooaeg algas kohe pärast klubihooaega ja täistuuridel on tegutsetud pea kaks kuud. Sinna sisse mahub üheksa matši ning reisid Slovakkiasse, Rootsi, Belgiasse, Tšehhi ja Portugali. Põhiraskust on kandnud samad mehed (Kert Toobal, Teppan, Täht, Venno, Kollo, Aganits, Tammemaa, Rikberg). Oleks pink pikem, oleks selle võrra kergem. Loomulikult on samas seisus teisedki koondised, aga ju siis Portugal suutis end antud olukorras paremini kokku võtta.

***

Eesti võrkpallikoondis on varemgi näidanud, et suudab endast maksimumi välja pigistada siis, kui selg on vastu seina. Kui ei ole, siis ei pruugi seda teha. Ka Kuldliiga alagrupiturniiril enne kordusmängu Belgiaga oli sarnane seis. Eestlased teadsid, et edasipääsuks piisab ka hiljem Slovakkia alistamisest ning Belgia vastu õiget võitlust ei näidatudki. Nüüd oli sisuliselt sama olukord, see oli ainus mäng, mida nö võis kaotada. Enam komistamisruumi ei ole, täna tuleb võita Kasahstani. Mida kindlam võit, seda parem, sest teoreetiliselt võib Kasahstan reedel lüüa Portugali ning sedasi tekiks surnud ring. Siis loetakse tabelipunkte ja vaadatakse geimide ja punktide suhet. Seega selg on täiesti vastu seina ja kõik pole enam enda kätes. Aga vaadates lähiajalukku... siis see justkui olekski Eesti koondise mugavustsoon! Kadunud ei ole veel mitte midagi.